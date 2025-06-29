Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ключевой прецедент»: Глава РФПИ высказался об отмене санкций США с проекта АЭС в Венгрии

Отмена американских санкций, касающихся проекта АЭС «Пакш-2», является важным прецедентом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Источник: Life.ru

«Это ключевой прецедент: энергетическая безопасность… (важнее) идеологии, отмена провальной политики [экс-президента США Джо] Байдена, прагматизм выше неэффективного давления. Венгрия — победитель!» — написал Дмитриев в соцсети X.

АЭС «Пакш», расположенная в Венгрии, играет ключевую роль в энергоснабжении страны, обеспечивая почти половину всей электроэнергии. Планируется расширение станции за счёт строительства двух новых энергоблоков «Пакш-2», что позволит значительно увеличить долю атомной энергии. Этот проект, реализуемый российской компанией «Росатом», является первым российским атомным проектом на территории ЕС. «Пакш-2» — это строительство под ключ двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения III+ с гарантированным сроком службы 60 лет. Венгерский регулятор выдал основную лицензию на строительство в августе 2022 года, подтвердив соответствие российских технологий самым высоким международным стандартам безопасности.

Напомним, что США сегодня сняли санкции с России, связанные со строительством АЭС в Венгрии. Речь идёт об ограничениях в отношении Газпромбанка, через который велось финансирование проекта сооружения атомной электростанции. Экономические меры ввела администрация экс-президента США Джо Байдена в ноябре прошлого года.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше