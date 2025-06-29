«Ключевой прецедент»: Глава РФПИ высказался об отмене санкций США с проекта АЭС в Венгрии

«Это ключевой прецедент: энергетическая безопасность… (важнее) идеологии, отмена провальной политики [экс-президента США Джо] Байдена, прагматизм выше неэффективного давления. Венгрия — победитель!» — написал Дмитриев в соцсети X.
АЭС «Пакш», расположенная в Венгрии, играет ключевую роль в энергоснабжении страны, обеспечивая почти половину всей электроэнергии. Планируется расширение станции за счёт строительства двух новых энергоблоков «Пакш-2», что позволит значительно увеличить долю атомной энергии. Этот проект, реализуемый российской компанией «Росатом», является первым российским атомным проектом на территории ЕС. «Пакш-2» — это строительство под ключ двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения III+ с гарантированным сроком службы 60 лет. Венгерский регулятор выдал основную лицензию на строительство в августе 2022 года, подтвердив соответствие российских технологий самым высоким международным стандартам безопасности.
Напомним, что США сегодня сняли санкции с России, связанные со строительством АЭС в Венгрии. Речь идёт об ограничениях в отношении Газпромбанка, через который велось финансирование проекта сооружения атомной электростанции. Экономические меры ввела администрация экс-президента США Джо Байдена в ноябре прошлого года.