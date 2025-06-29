Слуцкий попросит ГП проверить разработчиков «Шедеврума» на дискредитацию армии

«Проверили с нашей молодёжкой “Шедеврум” от “Яндекса” — отечественный нейросетевой сервис. Итог неожиданный и, мягко говоря, странный», — цитирует его РИА Новости.
Слуцкий рассказал, что при запросе изобразить русского космонавта система выдаёт американского и при другом запросе «на патриотическую тематику — снова “звёздно-полосатые” картинки и комиксы».
«Это точно отечественное приложение от российского разработчика? Будем разбираться. Направим обращение в Генпрокуратуру России», — заключил он.
Ранее в Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 10 тыс. рублей местную жительницу Людмилу Васильеву за дискредитацию российских вооружённых сил.