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Слуцкий попросит ГП проверить разработчиков «Шедеврума» на дискредитацию армии

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру для проведения проверки действий разработчика приложения «Шедеврум» на дискредитацию армии.

Источник: РИА "Новости"

«Проверили с нашей молодёжкой “Шедеврум” от “Яндекса” — отечественный нейросетевой сервис. Итог неожиданный и, мягко говоря, странный», — цитирует его РИА Новости.

Слуцкий рассказал, что при запросе изобразить русского космонавта система выдаёт американского и при другом запросе «на патриотическую тематику — снова “звёздно-полосатые” картинки и комиксы».

«Это точно отечественное приложение от российского разработчика? Будем разбираться. Направим обращение в Генпрокуратуру России», — заключил он.

Ранее в Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 10 тыс. рублей местную жительницу Людмилу Васильеву за дискредитацию российских вооружённых сил.

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