Глава Госпогранкомитета сказал про планомерное увеличение плотности охраны границы Беларуси с Украиной

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов сказал телеканалу СТВ, что ситуация на границе Беларуси с Украиной стала не то, что тревожной, а «привычно напряженной» — как от провокационных действий украинской стороны, так и от блокирования межгосударственных интересов.
Отсюда позиция республики по укреплению белорусской границы:
— Планомерно мы повышаем плотность охраны государственной границы, — отметил, в частности, Молостов. — В первую очередь путем создания новых подразделений, строительства новых военных городков, пограничных застав на южном направлении. Это целая государственная программа, и наша задача ее выполнить.
К двум уже сданным в 2025 году современным погранзаставам планируется ввести в строй шесть новых военных городков подразделений пограничных застав.
Также глава Госпогранкомитета раскрыл нюансы общения Беларуси с западными странами.
Тем временем «Комсомолка» писала, что цена проката катамарана, лодки, катера и теплохода названа в Минске летом 2025.
А синоптик Дмитрий Рябов обещал долгожданное тепло до плюс 30 в Беларуси на неделю с 30 июня по 6 июля.