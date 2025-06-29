Глава Госпогранкомитета сказал про планомерное увеличение плотности охраны границы Беларуси с Украиной

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов сказал телеканалу СТВ, что ситуация на границе Беларуси с Украиной стала не то, что тревожной, а «привычно напряженной» — как от провокационных действий украинской стороны, так и от блокирования межгосударственных интересов.