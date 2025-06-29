РИАН: военные госпитали активно применяют сухую плазму, помогая раненым на СВО

Военные госпитали в РФ массово применяют сухую плазму, которая позволяет оказывать помощь раненым бойцам, участвующим в специальной военной операции, и нивелировать задержки при их эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача из медслужбы группировки войск «Днепр» с позывным «Ардуан».