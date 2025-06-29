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РИАН: военные госпитали активно применяют сухую плазму, помогая раненым на СВО

Военный врач рассказал об эффективном применении сухой плазмы в зоне СВО, которая позволяет быстрее оказывать помощь раненым от FPV-дронов.

Источник: Комсомольская правда

Военные госпитали в РФ массово применяют сухую плазму, которая позволяет оказывать помощь раненым бойцам, участвующим в специальной военной операции, и нивелировать задержки при их эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача из медслужбы группировки войск «Днепр» с позывным «Ардуан».

«Благодаря применению вот этой сухой плазмы удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого», — рассказал он.

По словам военного медика, применению плазмы позволяет за несколько минут оказывать максимальную помощь российским военным непосредственно на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Кроме того, она универсальна и подходит для любой группы крови.

Ранее KP.RU сообщал, что операторы украинских FPV-дронов намеренно выслеживают российских бойцов и эвакуируемых их медиков для атак по ним.