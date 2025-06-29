ВСУ начали перебрасывать резервы к Шевченко и Ялте

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ начали перебрасывать резервы в район между реками Волчья и Мокрые Ялы. Здесь расположены населенные пункты Шевченко, Ялта и Красная Звезда, которые ранее были взяты российскими войсками.