Иран может возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

«Наше сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено, потому что агентство не выполнило (свои обязательства — ред.)… Пока это условие не будет выполнено, наше сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено. Но как только это будет сделано… мы можем возобновить нашу совместную работу», — сказал Иравани в интервью американскому телеканалу CBS.