NYT раскрыла детали миссии бомбардировщиков B-2 при ударах по Ирану

Летчики, участвовавшие в миссии, несколько лет до нее занимались подготовкой к подобным долгим полетам: проводили сутки в симуляторе полета на бомбардировщике; отрабатывали во время имитации саму атаку по объектам, находящимся в горной породе. Но, как отметил отставной генерал-лейтенант Стивен Башем, который прежде летал на B-2, в условиях подготовки пилоты никак не могли почувствовать «глухой удар» — ощущение, когда самолет выпускает бомбу весом более 13 т. Раньше эти бомбардировщики сбрасывали бомбы весом не более тонны, противобункерные снаряды в целом были применены впервые.