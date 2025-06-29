Боуз: посол ФРГ Ламбсдорф опозорился в Москве из-за незнания русского языка

Ламбсдорф 27 июня прибыл в МИД России, где ему объявили об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов. В здании диппредставительства он провел около десяти минут, а потом ушел, чтобы найти переводчика в связи с незнанием русского языка. На вопросы прессы он ответил, что снова проведет беседу в министерстве после небольшого перерыва. А когда вернулся, пробыл в МИД более двух часов.