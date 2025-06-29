Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф опозорился из-за незнания русского языка, отметил журналист Чей Боуз.
«Германия отправляет посла в Москву. Который не говорит по-русски. Серьёзно. Он не говорит ни слова по-русски. Добро пожаловать в мир клоунов», — написал он в соцсети X*.
Ламбсдорф 27 июня прибыл в МИД России, где ему объявили об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов. В здании диппредставительства он провел около десяти минут, а потом ушел, чтобы найти переводчика в связи с незнанием русского языка. На вопросы прессы он ответил, что снова проведет беседу в министерстве после небольшого перерыва. А когда вернулся, пробыл в МИД более двух часов.
Сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что не может оценить вызов в МИД РФ Ламбсдорфа, так как не знает причину. Официальный представитель российского диппредставительства Мария Захарова отреагировала на его слова, предположив, что немецкие дипломаты могли не донести информацию Мерцу, так как Ламбсдорф не владеет русским языком.
*Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.