Трамп назвал кандидата на пост мэра Нью-Йорка Мамдани чистым коммунистом

Мамдани — уроженец Уганды с индийскими корнями, который большую часть жизни прожил в ЮАР, а затем эмигрировал в США. Он поддержал создание системы бесплатного дошкольного образования, переход к бесплатному общественному транспорту, пообещал заморозить арендную плату в городе и открыть государственные магазины.