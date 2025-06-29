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Трамп назвал кандидата на пост мэра Нью-Йорка Мамдани чистым коммунистом

Радикально левый демократ лидирует в предвыборной гонке.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат от Демократической партии Зохрана Мамдани, лидирующий в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка, является «коммунистом» и «радикальным левым лунатиком», заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Он чистый коммунист, я думаю, что он сам это признает он радикальный левый лунатик», — сказал он в интервью журналистам Fox News.

По словам Трампа, перспектива того, такой кандидат может занять должность мэра Нью-Йорка, его шокирует. В случае победы Мамдани придется «делать правильные вещи», в противном случае город может полностью лишиться федерального финансирования, заявил президент США.

Напомним, 25 июня прошли праймериз Демократической партии, на которых демократы выбирали своего кандидата на пост мэра Нью-Йорка. Мамдани победил на праймериз, набрав 43,5% голосов и обойдя на 7% фаворита гонки экс-губернатора штата Эндрю Куомо. Окончательные результаты голосования будут известны 1 июля.

Мамдани — уроженец Уганды с индийскими корнями, который большую часть жизни прожил в ЮАР, а затем эмигрировал в США. Он поддержал создание системы бесплатного дошкольного образования, переход к бесплатному общественному транспорту, пообещал заморозить арендную плату в городе и открыть государственные магазины.

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