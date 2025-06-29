Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Мерфи: американцы ненавидят законопроект Трампа

Американский сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи, представляющий Демократическую партию, заявил, что законопроект, разработанный по инициативе президента США Дональда Трампа, теряет популярность.

Американский сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи, представляющий Демократическую партию, заявил, что законопроект, разработанный по инициативе президента США Дональда Трампа, теряет популярность.

Мерфи сказал, что граждане США «испытывают ненависть к законопроекту», поскольку он, по словам сенатора, приведет к перераспределению богатства от малообеспеченных американцев и среднего класса к состоятельным людям.

Сенатор предположил, что документ может не пройти итоговое голосование в Сенате Конгресса США.

Читайте материал «Президент европейской страны заявил о необходимости диалога с Россией».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше