Сенатор Мерфи: американцы ненавидят законопроект Трампа

Американский сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи, представляющий Демократическую партию, заявил, что законопроект, разработанный по инициативе президента США Дональда Трампа, теряет популярность.
Мерфи сказал, что граждане США «испытывают ненависть к законопроекту», поскольку он, по словам сенатора, приведет к перераспределению богатства от малообеспеченных американцев и среднего класса к состоятельным людям.
Сенатор предположил, что документ может не пройти итоговое голосование в Сенате Конгресса США.
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