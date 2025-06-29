Идут бои за Удачное: ВСУ оставили освобождённую неделю назад Новосергеевку

«Село Новосергеевка находится примерно в 20 км от Красноармейска. Туда откатился противник в район Удачного. Я вам скажу, что населённый пункт Удачное, где развернулись достаточно ожесточенные бои — Котлино, Удачное», — сказал Пушилин.