Идут бои за Удачное: ВСУ оставили освобождённую неделю назад Новосергеевку

Пушилин — об обстановке на линии фронта. Видео © Telegram / Пушилин Д. В.
«Село Новосергеевка находится примерно в 20 км от Красноармейска. Туда откатился противник в район Удачного. Я вам скажу, что населённый пункт Удачное, где развернулись достаточно ожесточенные бои — Котлино, Удачное», — сказал Пушилин.
Он отметил, что в этом районе находятся важные коммуникации, которые обеспечивают снабжение группировки противника. Несмотря на сопротивление, российские силы продолжают наступление.
Накануне российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Новоукраинка в ДНР. По данным Минобороны, это стало результатом успешных наступательных действий войск группировки «Центр».