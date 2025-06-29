Трамп снова призвал Канаду войти в состав США

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно, должна», — сказал он.
При этом Трамп подчеркнул свою симпатию к Канаде, отметив, что любит эту страну. Американский лидер также указал на зависимость Оттавы от США.
Также он сказал, что торговые переговоры с Канадой приостановлены.
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