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Трамп снова призвал Канаду войти в состав США

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США.

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно, должна», — сказал он.

При этом Трамп подчеркнул свою симпатию к Канаде, отметив, что любит эту страну. Американский лидер также указал на зависимость Оттавы от США.

Также он сказал, что торговые переговоры с Канадой приостановлены.

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