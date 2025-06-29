Выставки, мастер-классы и лекции: Россия и КНДР подписали план сотрудничества в сфере культуры

«Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения “Мансудэ”, которая пройдёт на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года», — рассказала Любимова.
В ответ на это российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвящённых богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры многонационального народа России. В программе запланированы выступления Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого и Московского государственного академического театра танца «Гжель», а также фотовыставка «Россия», мастер-классы и просветительские лекции.
Ранее власти Приморского края сообщили о начале работы уникального туристического маршрута в Северную Корею. Первая группа туристов отправится 7 июля на курорт Вонсан, который находится на берегу живописного залива Йонхынман. В программу поездки войдут как пляжный отдых, так и экскурсии в Пхеньяне.