Выставки, мастер-классы и лекции: Россия и КНДР подписали план сотрудничества в сфере культуры

В ответ на это российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвящённых богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры многонационального народа России. В программе запланированы выступления Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого и Московского государственного академического театра танца «Гжель», а также фотовыставка «Россия», мастер-классы и просветительские лекции.