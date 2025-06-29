КГБ Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун»

Комитет государственной безопасности Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун». Документальный фильм по итогам работы спецслужб республики вечером 30 июня покажет телеканал ОНТ.
В анонсе сказано, что контрразведке КГБ удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, готовившей ударные дроны. Они предназначались для взрывов на стратегических объектах республики. При этом 732-дневная операция сопровождалась огромным риском.
Напомним, ранее, в мае 2025-го, сотрудники Комитета государственной безопасности доставили в Беларусь беглого экстремиста Павла Белютина, входившего в состав группы, планировавшей атаку дронов, в частности, на Белорусскую АЭС в Островце. Он находился в межгосударственном розыске. А начальник Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил в эфире телеканала:
— Доставка в Беларусь Павла Белютина — это апогей внешней разведки, которая длилась 732 дня. Все подробности операции будут представлены позже.
О них, как можно понять из анонса, и пойдет речь в новом документальном фильме телеканала ОНТ.
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