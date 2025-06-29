КГБ Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун»

Напомним, ранее, в мае 2025-го, сотрудники Комитета государственной безопасности доставили в Беларусь беглого экстремиста Павла Белютина, входившего в состав группы, планировавшей атаку дронов, в частности, на Белорусскую АЭС в Островце. Он находился в межгосударственном розыске. А начальник Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил в эфире телеканала: