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«Три плюс ещё один»: Трамп допустил наличие у Ирана секретного ядерного объекта

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности существования у Ирана тайного ядерного объекта. При этом он не предоставил информации о его предполагаемом местоположении.

Источник: Life.ru

«Мы знали, что у Ирана много ядерных объектов, вероятно, три плюс ещё один», — сказал американский лидер в интервью Fox News.

Трамп также полагает маловероятным, что Тегеран смог эвакуировать обогащённый уран, учитывая сложность и опасность подобной операции, прежде чем США предприняли бы какие-либо действия.

Ранее сообщалось, что Иран намерен через ООН добиваться от Израиля и США компенсаций за нанесённые удары. С соответствующем призывом иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу.

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