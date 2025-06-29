«Три плюс ещё один»: Трамп допустил наличие у Ирана секретного ядерного объекта

«Мы знали, что у Ирана много ядерных объектов, вероятно, три плюс ещё один», — сказал американский лидер в интервью Fox News.
Трамп также полагает маловероятным, что Тегеран смог эвакуировать обогащённый уран, учитывая сложность и опасность подобной операции, прежде чем США предприняли бы какие-либо действия.
Ранее сообщалось, что Иран намерен через ООН добиваться от Израиля и США компенсаций за нанесённые удары. С соответствующем призывом иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу.
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