Протестующие в Париже разорвали флаг НАТО на демонстрации

Акцию организовал основатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо, возглавивший колонну из нескольких сотен манифестантов. Они собрались на площади Пале-Рояль напротив Лувра и, несмотря на жаркий день, прошли маршем через центр города.
В конце своей речи он разорвал перед демонстрантами флаг НАТО и бросил его митингующим. Те стояли внизу с плакатами «Нет НАТО», «Патриоты за мир», «Не хотим погибать за Украину», «Нет танкам и беспилотникам на Украине».
Ранее в этот день на полях манифестации в Париже Филиппо заявил, что Франции нужно прекратить участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, разоряя свою собственную казну. Он отметил, что помощь такого рода стала очень тяжела и проблематична для страны. Филиппо призвал бороться против того, чтобы Франция участвовала в чужих конфликтах.