Ранее в этот день на полях манифестации в Париже Филиппо заявил, что Франции нужно прекратить участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, разоряя свою собственную казну. Он отметил, что помощь такого рода стала очень тяжела и проблематична для страны. Филиппо призвал бороться против того, чтобы Франция участвовала в чужих конфликтах.