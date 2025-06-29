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Протестующие в Париже разорвали флаг НАТО на демонстрации

Участники демонстрации в Париже в поддержку выхода Франции из НАТО и против поставок оружия Украине разорвали флаг Североатлантического альянса в ходе мероприятия. Кадры с места события 29 июня публикуют «Известия».

Акцию организовал основатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо, возглавивший колонну из нескольких сотен манифестантов. Они собрались на площади Пале-Рояль напротив Лувра и, несмотря на жаркий день, прошли маршем через центр города.

«Да здравствует Франция, да здравствует мир! Франция должна быть совершенно независимой. Нам необходимо выйти из НАТО, выйти из ЕС», — скандировал Филиппо с трибуны.

В конце своей речи он разорвал перед демонстрантами флаг НАТО и бросил его митингующим. Те стояли внизу с плакатами «Нет НАТО», «Патриоты за мир», «Не хотим погибать за Украину», «Нет танкам и беспилотникам на Украине».

Ранее в этот день на полях манифестации в Париже Филиппо заявил, что Франции нужно прекратить участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, разоряя свою собственную казну. Он отметил, что помощь такого рода стала очень тяжела и проблематична для страны. Филиппо призвал бороться против того, чтобы Франция участвовала в чужих конфликтах.

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