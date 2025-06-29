Трамп примет в Белом доме пилотов, атаковавших иранские объекты

Президент США Дональд Трамп сказал, что примет в Белом доме пилотов стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, участвовавших в атаке по ядерным объектам Ирана.
Трамп заявил в Truth Social, что «невероятные» пилоты B-2 приедут в Белый дом, не уточнив их имен или дату приема.
США в период эскалации конфликта Ирана и Израиля ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане с целью ограничения ядерных возможностей страны.
Читайте материал «Рубио прокомментировал требование Ирана казнить Гросси».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше