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Постпред при ООН Иравани: Иран никогда не прекратит обогащать уран

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что у Тегерана сохранились ключевые элементы ядерной программы.

Источник: Аргументы и факты

Иран никогда не остановит производство обогащенного урана, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.

«Я думаю, что обогащение (урана — ред.) никогда не прекратится», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

У Тегерана есть неотъемлемое право на развитие собственной мирной атомной программы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметил Иравани.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у Ирана сохранились ключевые элементы ядерной программы, поэтому, при желании, он способен в течение нескольких месяцев возобновить процесс обогащения урана.

Напомним, в ночь на 22 июня американская боевая авиация атаковала три ядерных объекта на территории Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран ударил по американской базе. После этого Трамп сообщил о заключении перемирия между Израилем и Ираном. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о победе Тегерана над еврейским государством по итогам конфликта.

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