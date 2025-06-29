Постпред при ООН Иравани: Иран никогда не прекратит обогащать уран

Иран никогда не остановит производство обогащенного урана, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.
«Я думаю, что обогащение (урана — ред.) никогда не прекратится», — сказал он в интервью телеканалу CBS.
У Тегерана есть неотъемлемое право на развитие собственной мирной атомной программы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметил Иравани.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у Ирана сохранились ключевые элементы ядерной программы, поэтому, при желании, он способен в течение нескольких месяцев возобновить процесс обогащения урана.
Напомним, в ночь на 22 июня американская боевая авиация атаковала три ядерных объекта на территории Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран ударил по американской базе. После этого Трамп сообщил о заключении перемирия между Израилем и Ираном. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о победе Тегерана над еврейским государством по итогам конфликта.