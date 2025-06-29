Китай показал «загадочный тип» ракеты для выведения из строя электросетей

Идее о выведении из строя электросетей противника в ходе боевых действий — десятки лет. Во время Второй мировой войны англичане применяли технологию спуска аэростатов с подвешенными к ним стальными тросами на территории Германии для замыкания проводов ЛЭП. Позднее США разработали снаряд BLU-114/B цилиндрической формы с катушками с токопроводящими нитями из композиционного материала на основе углерода.