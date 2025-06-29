Постпред Ирана при ООН: Тегеран не намерен прекращать обогащение урана

Как подчеркнул дипломат, деятельность по обогащению урана является «неотъемлемым правом» Ирана, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «И мы хотим реализовать это право», — пояснил Иравани. «Я думаю, обогащение никогда не будет прекращено», — добавил он, отвечая на вопрос о том, намерен ли Тегеран возобновить обогащение урана.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее в интервью CBS отметил, что Иран сохранил некоторые компоненты ядерной программы и может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане «были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана». Как добавил Гросси, эти мощности «в значительной степени разрушены», но «что-то сохранилось».
Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно само уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.
Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.