Постпред Ирана при ООН: Тегеран не намерен прекращать обогащение урана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее в интервью CBS отметил, что Иран сохранил некоторые компоненты ядерной программы и может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане «были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана». Как добавил Гросси, эти мощности «в значительной степени разрушены», но «что-то сохранилось».