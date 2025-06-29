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Министр образования Эстонии Каллас не смогла умножить восемь на четыре

Глава эстонского министерства образования сказала, что не знает, сколько будет восемь умножить на четыре.

Источник: Аргументы и факты

Министр образования Эстонии Кристина Каллас во время интервью забыла таблицу умножения, передает EA Daily.

Сообщается, что ведущий попросил министра решить простую математическую задачу, на что она ответила, что «образование — это не только математические формулы». Тем не менее, ведущий попросил ее ответить, сколько будет 8 умножить на 4. Каллас честно призналась, что не знает.

Отметим, что Каллас считается экспертом в области образования и интеграции, политическим и государственным деятелем. В 2016 году она получила степень доктора политических наук.

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