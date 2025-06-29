Министр образования Эстонии Каллас не смогла умножить восемь на четыре

Министр образования Эстонии Кристина Каллас во время интервью забыла таблицу умножения, передает EA Daily.
Сообщается, что ведущий попросил министра решить простую математическую задачу, на что она ответила, что «образование — это не только математические формулы». Тем не менее, ведущий попросил ее ответить, сколько будет 8 умножить на 4. Каллас честно призналась, что не знает.
Отметим, что Каллас считается экспертом в области образования и интеграции, политическим и государственным деятелем. В 2016 году она получила степень доктора политических наук.
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