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Стало известно, на чем будет настаивать Зеленский на ближайших переговорах

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, считает, что украинский глава Владимир Зеленский будет настаивать на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, считает, что украинский глава Владимир Зеленский будет настаивать на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Последний аргумент Зеленского, который остался без козырей по итогам саммитов НАТО и ЕС — “я буду обсуждать территориальные вопросы только с Путиным”, — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, Зеленскому на саммите не дали ни нового финансирования, ни нового оружия, только назвали «милягой», имея в виду высказывание Дональда Трампа.

По мнению депутата, Зеленский переходит к «партии упоротого», требуя встречи с Путиным.

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