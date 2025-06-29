Стало известно, на чем будет настаивать Зеленский на ближайших переговорах

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, считает, что украинский глава Владимир Зеленский будет настаивать на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, Зеленскому на саммите не дали ни нового финансирования, ни нового оружия, только назвали «милягой», имея в виду высказывание Дональда Трампа.
По мнению депутата, Зеленский переходит к «партии упоротого», требуя встречи с Путиным.
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