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«Фрейд и Достоевский обнялись бы»: Захарова ответила на слова рижского депутата о стволах в каждом доме Латвии

Захарова иронично ответила на слова рижского депутата Ланги о вооружении Латвии.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией ответила на заявление депутата рижской думы Лианы Ланги о том, что из каждого окна в Латвии должен «торчать ствол».

Ранее Ланга, известная своими русофобскими взглядами, призвала к наращиванию вооруженных сил в Латвии и активным учениям по гражданской обороне среди населения страны. Депутат отметила, что новой государственной позицией должны стать стволы, которые должны торчать из каждого окна в Латвии.

«Это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасёт красота», — иронично написала Захарова в личном Telegram-канале, комментируя предложение рижского депутата.

Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова назвала позором и проявлением неонацизма новую попытку Латвии запретить русский язык в стране.

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