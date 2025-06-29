«Фрейд и Достоевский обнялись бы»: Захарова ответила на слова рижского депутата о стволах в каждом доме Латвии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией ответила на заявление депутата рижской думы Лианы Ланги о том, что из каждого окна в Латвии должен «торчать ствол».
Ранее Ланга, известная своими русофобскими взглядами, призвала к наращиванию вооруженных сил в Латвии и активным учениям по гражданской обороне среди населения страны. Депутат отметила, что новой государственной позицией должны стать стволы, которые должны торчать из каждого окна в Латвии.
«Это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасёт красота», — иронично написала Захарова в личном Telegram-канале, комментируя предложение рижского депутата.
Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова назвала позором и проявлением неонацизма новую попытку Латвии запретить русский язык в стране.