В МИД придумали ситуацию, из-за которой Фрейд и Достоевский бы плакали

Захарова прокомментировала высказывание латвийского депутата.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление депутата рижской думы Лианы Ланги, которая известна своими русофобскими взглядами. Дипломат считает, что Зигмунд Фрейд и Федор Достоевский заплакали бы после слов нардепа из Латвии о том, что из каждого окна в ее стране «должен торчать ствол». Об этом Захарова написала в своем telegram-канале.
«Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасет красота», — сообщила Захарова в ответ на слова Ланги о якобы угрозе жителям Латвии, которые должны готовиться отражать вторжение врага с оружием в руках. Депутат говорила об угрозе жителям в интервью местному телевидению.
Ранее Захарова прокомментировала информацию о том, что дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Метревели-Добровольский, был украинским нацистом и военным преступником в годы Второй мировой войны. По ее словам, кто-то намеренно назначает на руководящие должности Запада «потомков нацистов».