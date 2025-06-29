В МИД придумали ситуацию, из-за которой Фрейд и Достоевский бы плакали

«Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасет красота», — сообщила Захарова в ответ на слова Ланги о якобы угрозе жителям Латвии, которые должны готовиться отражать вторжение врага с оружием в руках. Депутат говорила об угрозе жителям в интервью местному телевидению.