В Минске пресс-секретарь Путина Песков сказал, от чего зависит ускорение переговоров по Украине, отметив роль Вашингтона как посредника

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», от чего зависит ускорение переговоров по Украине, отметив роль Вашингтона как посредника в этом процессе. Беседа произошла на полях саммита ЕАЭС в Минске.