В Минске пресс-секретарь Путина Песков сказал, от чего зависит ускорение переговоров по Украине, отметив роль Вашингтона как посредника

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», от чего зависит ускорение переговоров по Украине, отметив роль Вашингтона как посредника в этом процессе. Беседа произошла на полях саммита ЕАЭС в Минске.
Говоря об ускорении переговорного процесса, официальный представитель Кремля заметил:
— Зависит очень многое, естественно, от позиций киевского режима. Зависит от того, насколько эффективны будут дальше посреднические усилия Вашингтона. Позиция России хорошо известна.
Песков напомнил, что есть реальное положение дел на земле, которое необходимо учитывать. Отсюда и общая картина.
— Она сложная, она непростая, — констатировал Песков, — но будет зависеть именно от них.
Пресс-секретарь Путина добавил, что по украинскому вопросу пока встреч не планируется.
— Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны, — отметил Дмитрий Песков.
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