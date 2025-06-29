Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси

В воскресенье в столице Грузии проходит акция протеста оппозиционных партий и их сторонников. Проспект Руставели перед зданием парламента, где собрались протестующие, все еще перекрыт. При этом митинг на данный момент немногочисленный. Его участники требуют освободить задержанных активистов и лидеров оппозиционных партий. Зурабишвили неоднократно выступала на митингах в поддержку оппозиционеров.
«Я буду там, где есть единство. Если вы спросите меня, какие у меня амбиции, то у меня есть единственная цель — спасти страну вместе… Они (власти — ред.) не смогут сделать что-либо, есть мы будем едины», — заявила Зурабишвили.
В Грузии проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Они начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
В июне лидеры грузинских оппозиционных партий были заключены под стражу по обвинению в том, что они не явились на заседание комиссии по изучению преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили. На семь и восемь месяцев арестованы оппозиционеры Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Зураб-Гирчи Джапаридзе, Гиви Таргамадзе, Георгий Вашадзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили.
Временная парламентская следственная комиссия была создана 5 февраля. Она проводит регулярные слушания по разным делам. Большинство грузинских оппозиционеров, которых вызывают на заседание комиссии, отказываются принимать в нем участие. Неявка на заседание комиссии является уголовным преступлением и наказывается штрафом либо лишением свободы сроком до года.