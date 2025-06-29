Захарова высмеяла слова рижского депутата Ланги о «стволах из каждого окна»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление депутата городской думы Риги Лианы Ланги, которая заявила, что в Латвии из каждого окна должен «торчать ствол».
В эфире телеканала TV24 Ланга заявила, что стране следует нарастить вооруженные силы и проводить среди мирного населения учения по обороне. «Если придет враг — из каждого окна в Латвии должен торчать ствол. Это должно стать нашей позицией», — сказала депутат.
Захарова, комментируя слова Ланги, вспомнила австрийского психолога Зигмунда Фрейда и российского писателя Федора Достоевского. «Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасет красота», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее дипломат высмеяла инициативу о досмотрах трансгендеров* в Шотландии, сравнив их с кентаврами.
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