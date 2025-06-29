Захарова высмеяла слова рижского депутата Ланги о «стволах из каждого окна»

Захарова, комментируя слова Ланги, вспомнила австрийского психолога Зигмунда Фрейда и российского писателя Федора Достоевского. «Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасет красота», — написала она в своем Telegram-канале.