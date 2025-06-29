МАГАТЭ сообщило о потерянном уране после атак США на иранские объекты

«Я бы не стал с этим спорить, потому что 60% — это не 90%, но важнее выяснить, был ли уран перемещен и где он находится. Моя обязанность — отчитаться за каждый грамм урана, который есть в Иране и в любой другой стране», — сказал он, добавив, что расследование не является дискриминационным по отношению к Ирану.