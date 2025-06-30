WSJ описала, как Грэм словами о клюшках убеждал Трампа ударить по Ирану

WSJ отмечает, что сенатор оказывает влияние на политику США на Ближнем Востоке — например, перед войной Израиля и ХАМАС он работал над нормализацией израильско-саудовских отношений. С Трампом он знаком с 2016 года, когда тоже баллотировался в президенты, причем тогда Грэм называл его «самым большим ослом в мире» и обвинял в «разжигании ненависти». Трамп в ответ называл оппонента «одним из самых тупых людей» и человеком, с которым «можно развязать Третью мировую». Потом Грэм стал союзником Трампа, хотя из-за событий в Капитолии в 2021 году их отношения несколько ухудшились.