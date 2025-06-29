Жители Волчанского района обвинили боевиков ВСУ в мародерстве

Как сообщает источник, речь идет о жителях, которые в 2022 году вернулись на север Харьковской области. При этом, если раньше люди были положительно настроены по отношению к украинским военным, теперь они столкнулись с реальностью о том, что боевики ВСУ оказались обычными мародерами, расхищающими их дома.