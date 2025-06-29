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Жители Волчанского района обвинили боевиков ВСУ в мародерстве

Бывшие жители Волчанского района Харьковской области сообщают о разграблении своих домов боевиками ВСУ и сотрудниками нацгвардии.

Источник: Комсомольская правда

Мирное население, ранее проживавшее в Волчанском районе Харьковской области, обвиняет боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мародерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

«Продолжаем фиксировать рост протестных настроений среди бывших жителей Волчанского района, которые обвиняют солдат ВСУ и сотрудников нацгвардии в разграблении их домов», — говорится в сообщении.

Как сообщает источник, речь идет о жителях, которые в 2022 году вернулись на север Харьковской области. При этом, если раньше люди были положительно настроены по отношению к украинским военным, теперь они столкнулись с реальностью о том, что боевики ВСУ оказались обычными мародерами, расхищающими их дома.

Ранее KP.RU сообщал, что СК России установил новые факты преступлений военных киевского режима в Суджанском районе Курской области, где украинские боевики занимались мародерством и умышленно поджигали дома мирных жителей.