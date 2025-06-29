Пушилин: ВСУ перебрасывает подкрепления к освобождённым посёлкам в ДНР

По его словам, за прошедшую неделю Армия России взяла под контроль четыре населённых пункта: Новосергеевку, Шевченко, Ялту и Красную Звезду. Пушилин отметил, что противник перебрасывает резервы именно на эти направления. Глава ДНР подчеркнул, что в районе посёлка Удачное сейчас идут ожесточённые бои. Это связано с тем, что данный населённый пункт является важной связующей артерией для всей группировки украинских войск. Также, по его словам, продолжаются встречные бои в районе ранее освобождённого населённого пункта Редкодуб.