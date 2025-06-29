Глава МИД Беларуси Рыженков заявил про угасание отношения к Зеленскому

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил про угасание отношения к Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил на фоне событий, которые разворачиваются на Ближнем Востоке.
Отвечая на вопрос о том, не отходит ли из-за этого конфликта Украина на второй план в мировой повестке, Рыженков сказал:
«Про Украину практически ничего не было слышно. Мы видим уже, насколько все больше и больше угасает отношение к лидеру Украины, в том числе на саммите НАТО уже не так обсуждают. Потому что Европа больше озаботилась другими вещами».
По словам главы белорусской дипломатии, как раз конфликт на Ближнем Востоке может гораздо серьезнее ударить по интересам Европы.
«И последствия для всего континента Евразийского имеют совершенно другой характер. Это конфликт, который остановить достаточно сложно».
В целом, отметил Максим Рыженков, ближневосточный конфликт «будет иметь гораздо более катастрофические последствия».
«Пакистан заявил, что он готов прикрыть Иран в случае, если будут какие-то ядерные вещи. Израиль, обладающий, как говорят, ядерным оружием. Региональный военный междусобойчик с возможным применением ядерного оружия — это уже, знаете, даже гораздо больше, чем просто региональный конфликт», — отметил глава МИД Беларуси.
Тем временем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, от чего зависит ускорение переговоров по Украине, отметив роль Вашингтона как посредника.
А ранее КГБ Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун».