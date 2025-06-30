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Трамп допустил наличие у Ирана четырех ядерных объектов

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. У Ирана могло быть четыре ядерных объекта, из которых один не был основным, допустил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Мы знали, что у них было много объектов, возможно, три плюс один, но говорилось, что у них было три основных объекта», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

При этом глава Белого дома не уточнил, какой именно четвертый ядерный объект исламской республики он имеет в виду.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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