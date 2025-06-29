Выход Украины из Оттавской конвенции свидетельствует о русофобской истерии Киева. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сенатор России от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.
«Этот шаг — логическое продолжение русофобской истерии, подогреваемое руководством стран НАТО. Риторика об укреплении обороноспособности и защите от якобы российской и белорусской агрессии в данном случае звучит как издевательство», — отметил он.
Волошин подчеркнул, что киевский режим неоднократно нарушал положения конвенции в ДНР, пренебрегая запретом на использование противопехотных мин. Теперь же Украина, по его словам, формально закрепила возможность применения оружия, которое несет угрозу для мирного населения.
Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей производство и применение противопехотных мин.