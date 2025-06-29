Бывший президент Грузии приняла участие в митинге

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в акции протеста, организованной в Тбилиси.
Зурабишвили попросила оппозицию сохранять единство. Она присоединилась к требованиям участников освободить задержанных активистов и лидеров оппозиционных партий.
Бывший грузинский президент не признала итоги парламентских и президентских выборов в 2024 году, но покинула свою резиденцию. Ее полномочия истекли 29 декабря.
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