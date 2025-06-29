Ричмонд
+34°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший президент Грузии приняла участие в митинге

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в акции протеста, организованной в Тбилиси.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в акции протеста, организованной в Тбилиси.

Зурабишвили попросила оппозицию сохранять единство. Она присоединилась к требованиям участников освободить задержанных активистов и лидеров оппозиционных партий.

Бывший грузинский президент не признала итоги парламентских и президентских выборов в 2024 году, но покинула свою резиденцию. Ее полномочия истекли 29 декабря.

Читайте материал «Трамп примет в Белом доме пилотов, атаковавших иранские объекты».

Узнать больше по теме
Саломе Зурабишвили: биография первой женщины-президента Грузии, выступающей против РФ
Она возглавила государство, в котором впервые побывала лишь в 34 года. Теперь Саломе Зурабишвили отказывается складывать полномочия президента, несмотря на итоги выборов. Собрали главное о грузинском политике, ее конфликте с парламентом Грузии и отношении к России.
Читать дальше