Появилось видео удара Су-30 по украинским БЭП в акватории Чёрного моря

Кадры уничтожения БЭК. Видео © Telegram / Изнанка.
Один из катеров был поражён истребителем Су-30, применившим управляемую ракету Х-31. Ещё по нескольким целям нанесли удары дроны-камикадзе «Ланцет», направленные с побережья.
Подобные катера оснащаются ракетами Р-73, предназначенными для поражения воздушных целей, включая пилотируемую авиацию. Их наличие на морских беспилотниках повышает риск при перехвате таких объектов, особенно в прибрежной зоне.
А ранее стало известно, что британская разведка активно участвует в военных операциях против России в Чёрном море. Спецслужбы не только руководят действиями украинских военных, но и разрабатывают стратегии, направленные на ослабление позиций РФ в регионе.