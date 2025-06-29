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Появилось видео удара Су-30 по украинским БЭП в акватории Чёрного моря

Российские военные отразили попытку атаки Вооружённых сил Украины в акватории Чёрного моря. По информации Telegram-канала «Изнанки», было ликвидировано три беспилотных безэкипажных катера, направлявшихся в сторону российских объектов.

Источник: Life.ru

Кадры уничтожения БЭК. Видео © Telegram / Изнанка.

Один из катеров был поражён истребителем Су-30, применившим управляемую ракету Х-31. Ещё по нескольким целям нанесли удары дроны-камикадзе «Ланцет», направленные с побережья.

Подобные катера оснащаются ракетами Р-73, предназначенными для поражения воздушных целей, включая пилотируемую авиацию. Их наличие на морских беспилотниках повышает риск при перехвате таких объектов, особенно в прибрежной зоне.

А ранее стало известно, что британская разведка активно участвует в военных операциях против России в Чёрном море. Спецслужбы не только руководят действиями украинских военных, но и разрабатывают стратегии, направленные на ослабление позиций РФ в регионе.