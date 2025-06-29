Грэм: партнеров России, не помогающих Киеву, ждут пошлины США в 500%

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что торговых партнеров России, которые не помогают Украине, ждут пошлины США в размере 500%. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News, комментируя планы по принятию новых антироссийских санкций.
По словам Грэма, законопроект направлен, в первую очередь, против Индии и Китая, которые, по его оценке, импортируют российскую нефть. Он сообщил, что проект поддержали уже 84 сенатора.
Грэм сказал, что президент США Дональд Трамп во время игры в гольф с ним рассказал о своих планах насчет новых санкций против РФ.
Как писала The Washington Post, принятие США предложенного Грэмом законопроекта об антироссийских санкциях приведет их к торговой войне почти со всем миром.
* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.