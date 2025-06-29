Песков рассказал о надеждах РФ по поводу следующего раунда переговоров

20 июня Дмитрий Песков уже сообщал, что предварительная дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может быть согласована на следующей неделе, а МИД РФ и президент Владимир Путин подчеркивали важность продолжения диалога. По итогам предыдущих встреч сторонам удалось провести обмен пленными и телами погибших, что подтвердило результативность переговорного процесса. Помощник президента РФ Владимир Мединский также поддерживает регулярный контакт с украинской делегацией.