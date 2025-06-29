Песков рассказал о надеждах РФ по поводу следующего раунда переговоров

Москва ожидает услышать сроки проведения третьего раунда переговоров в ближайшее время.
Москва ожидает, что даты следующего, третьего раунда переговоров с Киевом станут известны в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его комментарий прозвучал в эфире белорусского телеканала «Первый информационный».
«Нет, в ближайшее время пока нет. Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — заявил Песков, отвечая на вопрос о запланированных встречах между российской и украинской делегациями.
Выступая на полях заседаний Евразийского экономического союза, которые прошли в Минске 26−27 июня, представитель Кремля пояснил, что Москва продолжает поддерживать связь с Киевом по дипломатическим каналам и рассчитывает на предметную дискуссию в ходе следующих переговоров. По словам Пескова, любые договоренности должны основываться на взаимном уважении и учитывать интересы обеих сторон.
20 июня Дмитрий Песков уже сообщал, что предварительная дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может быть согласована на следующей неделе, а МИД РФ и президент Владимир Путин подчеркивали важность продолжения диалога. По итогам предыдущих встреч сторонам удалось провести обмен пленными и телами погибших, что подтвердило результативность переговорного процесса. Помощник президента РФ Владимир Мединский также поддерживает регулярный контакт с украинской делегацией.