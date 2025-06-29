Песков: Динамика переговоров по Украине зависит от позиции Киева

Динамика переговоров по Украине во многом зависит от позиции Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима», — сообщил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков подчеркнул, что еще одним важным фактором в динамике переговорного процесса является посредничество Соединенных Штатов и эффективность усилий Вашингтона достижении мира.
Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что в переговорах по урегулированию на Украине необходимо учитывать реальное положение дел на земле, напрямую влияющее на ситуацию.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дмитрия Пескова, что страны Запада не смогут поменять позицию России по украинскому вопросу путем силы. По словам политика, подтолкнуть РФ к переговорам можно только логикой и аргументами.