Трамп допустил, что количество ядерных объектов Ирана не ограничивается тремя

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана могло быть много ядерных объектов, но три из них были основными.
Трамп сказал, что объектов было, «возможно, три плюс один». Других подробностей он не упомянул.
США в период эскалации конфликта Ирана и Израиля ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане с целью ограничения ядерных возможностей страны.
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