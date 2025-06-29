В Кремле ответили, когда станет известна дата третьего раунда переговоров с Украиной

Москва рассчитывает, что сроки третьего раунда переговоров с Киевом станут известны в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что конкретных дат новых встреч пока нет, но Россия ожидает скорого определения времени проведения переговоров. Эти слова Песков сказал в кулуарах встреч ЕАЭС, которые прошли в Минске 26−27 июня.
«Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова провести очередной этап переговоров с Украиной в Стамбуле. Он выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит поддерживать переговорный процесс. Путин подчеркнул, что Россия ценит эту позицию и готова организовать встречу в Стамбуле.