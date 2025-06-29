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В Кремле озвучили актуальную позицию по переговорам

Москва считает, что дальнейшее развитие переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине зависит от позиции Киева и посредничества США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что позиция Москвы в урегулировании конфликта давно понятна.

Москва считает, что дальнейшее развитие переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине зависит от позиции Киева и посредничества США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — подчеркнул представитель Кремля в эфире белорусского телеканала «Первый информационный», передает ТАСС.

Песков также отметил, что позиция Москвы по украинскому урегулированию остается неизменной и хорошо известна. Он добавил, что при обсуждении любых решений следует учитывать реальную обстановку в мире.

Ранее Дмитрий Песков уже подчеркивал, что Россия заинтересована в посредничестве США для урегулирования конфликта и отмечал, что Москва сохраняет приверженность мирному решению вопроса при соблюдении своих условий. Президент Владимир Путин также заявлял о готовности к переговорам и называл дипломатический путь приоритетным для завершения ситуации на Украине.

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