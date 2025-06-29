В Кремле озвучили актуальную позицию по переговорам

Ранее Дмитрий Песков уже подчеркивал, что Россия заинтересована в посредничестве США для урегулирования конфликта и отмечал, что Москва сохраняет приверженность мирному решению вопроса при соблюдении своих условий. Президент Владимир Путин также заявлял о готовности к переговорам и называл дипломатический путь приоритетным для завершения ситуации на Украине.