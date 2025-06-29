Песков рассказал о сроках третьего раунда переговоров России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые встречи в рамках прямых переговоров России и Украины в ближайшее время не запланированы, но сроки третьего раунда переговоров могут скоро определиться.
Песков в эфире белорусского телеканала «Первый информационный» высказал надежду, что сроки третьего раунда переговоров будут понятны в самые ближайшие дни.
Первый раунд переговоров в Стамбуле состоялся в середине мая 2025 года, второй — в начале июня. Российские политики говорили, что третий раунд предположительно также будет организован в Стамбуле.
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