В РФ военные медики применяют уникальное средство для спасения бойцов

Российские военные медики стали активно использовать сухую плазму для спасения раненых на передовых позициях. Это стало настоящим прорывом в военной медицине, рассказал капитан медслужбы группировки войск «Днепр» с позывным «Ардуан», передает РИА Новости.
По его признанию, эта технология помогает сберечь жизни военнослужащих, которые из-за вражеских дронов не могут быть оперативно эвакуированы с поля боя. И время ожидания как раз и компенсируется сухой плазмой.
«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации. То есть максимальная помощь оказывается именно там… непосредственно на линии боевого соприкосновения», — отметил военврач.
Ардуан поделился, что плазма массово поступает в группировку «Днепр». И добавил, что это разработка отечественных ученых. И признался, что «разработка замечательная». На подготовку готового средства уходит всего 3−4 минуты. Это экономит драгоценное время. Он подчеркнул, что плазма проста в использовании: даже санинструктор без специального образования и навыков способен приготовить необходимый раствор.