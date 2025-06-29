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В РФ военные медики применяют уникальное средство для спасения бойцов

Российские военные медики стали активно использовать сухую плазму для спасения раненых на передовых позициях.

Российские военные медики стали активно использовать сухую плазму для спасения раненых на передовых позициях. Это стало настоящим прорывом в военной медицине, рассказал капитан медслужбы группировки войск «Днепр» с позывным «Ардуан», передает РИА Новости.

По его признанию, эта технология помогает сберечь жизни военнослужащих, которые из-за вражеских дронов не могут быть оперативно эвакуированы с поля боя. И время ожидания как раз и компенсируется сухой плазмой.

«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации. То есть максимальная помощь оказывается именно там… непосредственно на линии боевого соприкосновения», — отметил военврач.

Ардуан поделился, что плазма массово поступает в группировку «Днепр». И добавил, что это разработка отечественных ученых. И признался, что «разработка замечательная». На подготовку готового средства уходит всего 3−4 минуты. Это экономит драгоценное время. Он подчеркнул, что плазма проста в использовании: даже санинструктор без специального образования и навыков способен приготовить необходимый раствор.