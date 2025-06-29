В РФ военные медики применяют уникальное средство для спасения бойцов

Ардуан поделился, что плазма массово поступает в группировку «Днепр». И добавил, что это разработка отечественных ученых. И признался, что «разработка замечательная». На подготовку готового средства уходит всего 3−4 минуты. Это экономит драгоценное время. Он подчеркнул, что плазма проста в использовании: даже санинструктор без специального образования и навыков способен приготовить необходимый раствор.