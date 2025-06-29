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Лукашенко оценил кубинский ром и обещал попробовать сигары

Лукашенко оценил ром и обещал попробовать сигары, полученные в подарок от президента Кубы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес обменялись подарками в Минске. Кадры показал телеканал «Беларусь 1».

Среди традиционной продукции, подаренной Лукашенко, были сигары в упаковке в виде крестьянина-кубинца.

Глава Острова Свободы сразу оговорился, обращаясь к белорусскому коллеге:

«Знаю, что вы не курите, но можете предложить своим друзьям».

Однако Лукашенко заявил:

«Нет, я попробую».

Также глава Беларуси оценил презентованный ему Бермудесом традиционный кубинский ром:

«Что такое кубинский ром, я знаю, потому что Мигель мне когда-то дарил ром. Отличный напиток!».

Среди подарков от гостя были и кубинские рубашки, изготовленные к визиту в Беларусь.

Судя по видео, среди ответных подарков от Лукашенко были шоколад в специальном коробе с названиями областных центров республики, набор белорусских продуктов, включая сыры «Молочный мир» (есть среди них и «Президентский»), хамон от Гродненского мясокомбината, колбасы и мясные чипсы предприятия «Колос», мед, варенье, а также ювелирная композиция в виде василька.

Кстати, во время встречи Лукашенко сказал, что хотел бы встретиться с Раулем Кастро и вместе посетить могилу бывшего лидера Кубы, его брата Фиделя Кастро.

Тем временем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в Минске, от чего зависит ускорение переговоров по Украине, отметив роль Вашингтона как посредника.

А ранее КГБ Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун».

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