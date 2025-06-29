Лукашенко оценил кубинский ром и обещал попробовать сигары

Судя по видео, среди ответных подарков от Лукашенко были шоколад в специальном коробе с названиями областных центров республики, набор белорусских продуктов, включая сыры «Молочный мир» (есть среди них и «Президентский»), хамон от Гродненского мясокомбината, колбасы и мясные чипсы предприятия «Колос», мед, варенье, а также ювелирная композиция в виде василька.