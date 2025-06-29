Лукашенко оценил кубинский ром и обещал попробовать сигары

Президент Беларуси Александр Лукашенко и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес обменялись подарками в Минске. Кадры показал телеканал «Беларусь 1».
Среди традиционной продукции, подаренной Лукашенко, были сигары в упаковке в виде крестьянина-кубинца.
Глава Острова Свободы сразу оговорился, обращаясь к белорусскому коллеге:
«Знаю, что вы не курите, но можете предложить своим друзьям».
Однако Лукашенко заявил:
«Нет, я попробую».
Также глава Беларуси оценил презентованный ему Бермудесом традиционный кубинский ром:
«Что такое кубинский ром, я знаю, потому что Мигель мне когда-то дарил ром. Отличный напиток!».
Среди подарков от гостя были и кубинские рубашки, изготовленные к визиту в Беларусь.
Судя по видео, среди ответных подарков от Лукашенко были шоколад в специальном коробе с названиями областных центров республики, набор белорусских продуктов, включая сыры «Молочный мир» (есть среди них и «Президентский»), хамон от Гродненского мясокомбината, колбасы и мясные чипсы предприятия «Колос», мед, варенье, а также ювелирная композиция в виде василька.
Кстати, во время встречи Лукашенко сказал, что хотел бы встретиться с Раулем Кастро и вместе посетить могилу бывшего лидера Кубы, его брата Фиделя Кастро.
Тем временем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в Минске, от чего зависит ускорение переговоров по Украине, отметив роль Вашингтона как посредника.
А ранее КГБ Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун».