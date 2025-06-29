Китай изобрел графитовые бомбы для полного блэкаута противника

На анимации видно, как боеприпас запускается с мобильной установки. После чего он делился на многочисленные контейнеры. После их взрыва появляются углеродные нити, вызывающие короткие замыкания в сети. Дальность полета «электро-оружия» предварительно составляет около 300 км, а вес снаряда может достигать порядка 500 кг.