Китай изобрел графитовые бомбы для полного блэкаута противника

Китай мог создать оружие, которое может поражать электростанции и ЛЭП на больших расстояниях. Оно может вызывать полное отключение электроэнергии на площади более 10 тысяч квадратных метров, сообщает Центральное телевидение Китая, которое выпустило анимационный ролик, демонстрирующий применение такого оружия.
По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, такой вид оружия может применяться для масштабных отключений электричества на территории потенциального противника. Некоторые источники отмечают, что это могут быть так называемые графитовые бомбы или ракеты.
Деталей о стадии разработки или производства подобных боеприпасов в Поднебесной нет. Также не сообщается ни название, ни тип оружия. На кадрах виден лишь принцип действия таких боеприпасов.
На анимации видно, как боеприпас запускается с мобильной установки. После чего он делился на многочисленные контейнеры. После их взрыва появляются углеродные нити, вызывающие короткие замыкания в сети. Дальность полета «электро-оружия» предварительно составляет около 300 км, а вес снаряда может достигать порядка 500 кг.