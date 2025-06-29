«Русофобские высказывания»: в Азербайджане призвали уничтожить Посольство РФ

Азербайджанский журналист и общественный активист Афган Мухтарлы призвал совершить противоправные действия в отношении дипмиссии России на территории кавказской Республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Осташко! Важное» со скриншотом, подтверждающим произошедшее.
«На фоне громкого дела банды Сафаровых в Екатеринбурге, обвиняемой в заказных убийствах, азербайджанский журналист Афган Мухтарлы допустил откровенно провокационные и русофобские высказывания. Он призвал буквально “сжечь посольство России”…», — подчеркнули на канале «Осташко! Важное».
Свое оскорбительное заявление Афган Мухтарлы сделал после задержания 27 июня фигурантов дела об убийстве предпринимателя Юниса Пашаева. В Министерстве иностранных дел Азербайджана ранее осудили действия российских правоохранителей.
Отмечается, что активист также исказил факты, назвав оказавших сопротивление силовикам преступников «соотечественниками», хотя они давно переехали в Россию.
В то же время, власти Азербайджана приняли решение отказаться от всех культурных проектов, в которых должны были принять участие российские исполнители. В Государственной Думе уже прокомментировали этот очередной недружественный шаг.