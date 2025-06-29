Постпред при ООН Иравани: Иран не намерен прекращать обогащение урана

«Я думаю, что обогащение (урана. — Прим. Life.ru) никогда не прекратится», — заявил Иравани.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования у Ирана секретного ядерного объекта. Американский лидер также выразил сомнения в возможности тайной эвакуации обогащённого урана из-за сложности и опасности такой операции.
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