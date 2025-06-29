Постпред при ООН Иравани: Иран не намерен прекращать обогащение урана

Иран продолжит деятельность по обогащению урана и не намерен её прекращать. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани. В интервью американскому телеканалу CBS он подчеркнул, что Тегеран обладает неотъемлемым правом на развитие мирной атомной программы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).