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Газ для Евросоюза за время действия санкций против России подорожал в 2,5 раза

Стоимость газа для Евросоюза после того как ЕС объявил первые санкции против России увеличились в 2,5 раза, сообщает РИА «Новости».

Стоимость газа для Евросоюза после того как ЕС объявил первые санкции против России увеличились в 2,5 раза, сообщает РИА «Новости».

Средняя стоимость тысячи кубометров газа для Европейского союза к апрелю 2025 года достигла 523,5 евро.

Причиной подорожания стала необходимость закупать сжиженный природный газ.

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