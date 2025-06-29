Газ для Евросоюза за время действия санкций против России подорожал в 2,5 раза

Средняя стоимость тысячи кубометров газа для Европейского союза к апрелю 2025 года достигла 523,5 евро.
Причиной подорожания стала необходимость закупать сжиженный природный газ.
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