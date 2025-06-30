Захарова иронично отреагировала на призыв Ланги к вооружению жителей Латвии

«Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасёт красота», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
А ранее Захарова высмеяла трансгендеров* на Западе после информации, о том, что в Шотландии люди с несовпадением гендерной идентичности могут потребовать, чтобы их верхнюю и нижнюю части тела обыскивали полицейские разных полов. Дипломат отметила, что россияне в детстве не верили в существование кентавров.
*Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.